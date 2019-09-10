В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет», — сказал Фикс, комментируя высказывание Сенцова о том, что на полуостров он вернется «только на танках».

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина завершили взаимный обмен заключенными. Он прошел по формуле «35 на 35».

Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества.