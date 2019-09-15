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Бывший преподаватель Заворотнюк увидел добрый знак в новостях об актрисе

Бывший преподаватель Анастасии Завортнюк, народный артист России Авангард Леонтьев заявил, что считает добрым знаком отсутствие достоверных сведений о состоянии здоровья актрисы. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

«Я весь день прозваниваю наших общих знакомых — никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает», — заявил Леонтьев, на чьем курсе в Школе-студии МХАТ училась Заворотнюк. Артист добавил, что единственным источником информации являются «анонимные новости в СМИ».

«И знаете, я думаю, это добрый знак», — заявил он, отметив, что в случае серьезных проблем со здоровьем актрисы ее знакомые были бы в курсе происходящего.

Общество
СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из московских больниц. По данным Super, у актрисы диагностирован рак головного мозга. Впоследствии СМИ сообщили, что ее ввели в состояние медикаментозной комы. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, актриса находится в очень тяжелом состоянии, к ней допускают только мужа.

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В августе издание StarHit писало, что после рождения третьего ребенка у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Тогда представитель актрисы опроверг РБК эти сведения.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года, в 1993 году окончила Школу-студию МХАТ. Наибольшую известность актриса получила благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Теги: актриса, состояние здоровья, болезнь
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