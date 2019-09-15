Бывший преподаватель Заворотнюк увидел добрый знак в новостях об актрисе

Бывший преподаватель Анастасии Завортнюк, народный артист России Авангард Леонтьев заявил, что считает добрым знаком отсутствие достоверных сведений о состоянии здоровья актрисы. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

«Я весь день прозваниваю наших общих знакомых — никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает», — заявил Леонтьев, на чьем курсе в Школе-студии МХАТ училась Заворотнюк. Артист добавил, что единственным источником информации являются «анонимные новости в СМИ».

«И знаете, я думаю, это добрый знак», — заявил он, отметив, что в случае серьезных проблем со здоровьем актрисы ее знакомые были бы в курсе происходящего.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из московских больниц. По данным Super, у актрисы диагностирован рак головного мозга. Впоследствии СМИ сообщили, что ее ввели в состояние медикаментозной комы. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, актриса находится в очень тяжелом состоянии, к ней допускают только мужа.