Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе

Киев не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Хочу напомнить, что в 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Никаких полных амнистий не предусматривает и работа нынешней дипломатии», — сказал он.

Пристайко также подчеркнул, что власти Украины не собираются вносить в Конституцию изменения об особом статусе для Донбасса. По его словам, в основе реформы законодательства страны лежит децентрализация.

«Мы предлагаем стороне, которая находится сейчас на линии соприкосновения, не контролируемой полностью украинским правительством, понять, что шанс их развития — это децентрализация», — добавил глава МИД.

В минувшую пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе можно будет провести только при условии вывода войск с этой территории. Он также напомнил, что Донбасс является территорией Украины.