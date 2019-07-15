Эрдоган назвал целью Турции совместное с Россией производство систем ПВО

Президент Турции заявил, что поставки российских комплексов С-400 планируется завершить весной 2020 года. Новой целью, по словам Эрдогана, станет налаживание совместного с Россией производства

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна планирует наладить совместное с Россией производство зенитно-ракетных комплексов ПВО. Об этом Эрдоган заявил в Анкаре, где в рамках Дня демократии и народного единства в понедельник прошла церемония поминовения жертв попытки переворота 15 июля 2016 года.

Выступая на церемонии открытии нового здания Управления полиции Анкары, Эрдоган заявил, что самолеты с закупленными в России комплексами С-400 продолжают прибывать, несмотря на все попытки других стран не дать Турции приобрести комплексы.

«Нам заявляли, что мы не сможем приобрести российские ЗРК, однако уже восьмой самолет с элементами С-400 приземлился сегодня в Анкаре. Процесс завершится в апреле 2020 года. Теперь наша цель — совместное с Россией производство», — сказал президент (цитата по Haberturk).

В мае 2019 года турецкий лидер говорил, что с Россией обсуждается вопрос о возможности наладить совместное производство не только С-400, но и следующего поколения комплексов — С-500.

14 июля Эрдоган назвал закупку комплексов С-400 «самым важным соглашением в истории Турции».