Эрдоган назвал целью Турции совместное с Россией производство систем ПВО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна планирует наладить совместное с Россией производство зенитно-ракетных комплексов ПВО. Об этом Эрдоган заявил в Анкаре, где в рамках Дня демократии и народного единства в понедельник прошла церемония поминовения жертв попытки переворота 15 июля 2016 года.
Выступая на церемонии открытии нового здания Управления полиции Анкары, Эрдоган заявил, что самолеты с закупленными в России комплексами С-400 продолжают прибывать, несмотря на все попытки других стран не дать Турции приобрести комплексы.
«Нам заявляли, что мы не сможем приобрести российские ЗРК, однако уже восьмой самолет с элементами С-400 приземлился сегодня в Анкаре. Процесс завершится в апреле 2020 года. Теперь наша цель — совместное с Россией производство», — сказал президент (цитата по Haberturk).
В мае 2019 года турецкий лидер говорил, что с Россией обсуждается вопрос о возможности наладить совместное производство не только С-400, но и следующего поколения комплексов — С-500.
14 июля Эрдоган назвал закупку комплексов С-400 «самым важным соглашением в истории Турции».