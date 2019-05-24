На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн

На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн

Накануне заявление о якобы совершенных экс-президентом преступлениях подал Андрей Портнов, работавший в администрации Виктора Януковича. Ранее на этой неделе сообщалось еще о двух делах против Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Frederic Sierakowski / Belga / ZUMA / ТАСС)

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло два уголовных производства об отмывании средств и неуплате налогов на заводе «Кузница на Рыбальском», передает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Заявления о преступлениях подал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов. «Фабула — Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

В цитатах пресс-службы ГБР, которые приводит агентство УНН, нет упоминаний экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как уточнили в ведомстве, одно из зарегистрированных уголовных производств касается преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), второе — ч. 1 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, совершенное должностным лицом предприятия).

Сам Портнов добавил, что помимо дела по «Кузнице на Рыбальском» ГБР в пятницу, 24 мая, зарегистрировало еще одно его заявление об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов экс-президентом Порошенко.