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Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+22,05%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн
Накануне заявление о якобы совершенных экс-президентом преступлениях подал Андрей Портнов, работавший в администрации Виктора Януковича. Ранее на этой неделе сообщалось еще о двух делах против Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Frederic Sierakowski / Belga / ZUMA / ТАСС)

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло два уголовных производства об отмывании средств и неуплате налогов на заводе «Кузница на Рыбальском», передает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Заявления о преступлениях подал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов. «Фабула — Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

В цитатах пресс-службы ГБР, которые приводит агентство УНН, нет упоминаний экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как уточнили в ведомстве, одно из зарегистрированных уголовных производств касается преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), второе — ч. 1 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, совершенное должностным лицом предприятия).

Сам Портнов добавил, что помимо дела по «Кузнице на Рыбальском» ГБР в пятницу, 24 мая, зарегистрировало еще одно его заявление об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов экс-президентом Порошенко.

Как уточняет УНН, Портнов вернулся на Украину 19 мая, за день до инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. Бывший замглавы АП уже инициировал расследование «по факту возможной государственной измены первых лиц государства».

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По мнению экс-чиновника, Порошенко должен предстать перед судом за преступления, предусмотренные ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (госизмена), а также ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом полномочий).

Кроме того, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование о злоупотреблении служебным положением в отношении Порошенко. Заявителем выступил некий гражданин Крючков Г.В., который сообщил, что бывший президент страны вместе с сотрудниками Фонда госимущества Украины, а также должностными лицами и членами набсовета ПАО «Центрэнерго» распределили ключевые должности в органах правления и набсовета «Центрэнерго» «с целью хищения средств общества».

Порошенко говорил, что следит за поступающими в его адрес обвинениями и «готов отвечать». Он добавил, что считает происходящее признаком начала парламентской избирательной кампании.

Теги: Петр Порошенко, расследование
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