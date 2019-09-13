Песков сообщил об осведомленности Кремля об обысках у ФБК в регионах

Песков сообщил об осведомленности Кремля об обысках у ФБК в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле знают о масштабных следственных действиях против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нам известно, что, действительно, против вот этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация», — сказал он.

Песков добавил, что при этом в Кремле пока не видели заявлений Навального.

Отвечая на вопрос об отношении к словам Навального о том, что Путин якобы расстроился из-за деятельности ФБК, Песков заметил: «Вчера Путин абсолютно не был расстроен ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля [Биньямином Нетаньяху]».