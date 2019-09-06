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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Общество ,  
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Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции

Всех задержанных после обысков в московском штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отпустили из отдела полиции. Об этом РБК сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Она отметила, что их отпустили из Мещанского ОВД без составления протоколов. Юрист ФБК Любовь Соболь также сообщила в своем аккаунте в Twitter, что обыски в штабе завершены и все сотрудники фонда на свободе.

Ранее Молоканова рассказала, что силовики задержали восемь человек после обысков в штабе ФБК. Она отмечала, что их доставили в отдел полиции по Мещанскому району столицы.

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5 сентября обыски прошли в московском штабе Навального, в офисе ФБК и в студии канала «Навальный Live». Обыски у сотрудников фонда уже проходили 8 августа.

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело против ФБК по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем). По версии следствия, близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали через счета ФБК около 1 млрд руб., которые были получены преступными путем. Суд арестовал счета организации.

Теги: новости РБК, ФБК, обыски, задержания
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