Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции

Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции

Всех задержанных после обысков в московском штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отпустили из отдела полиции. Об этом РБК сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Она отметила, что их отпустили из Мещанского ОВД без составления протоколов. Юрист ФБК Любовь Соболь также сообщила в своем аккаунте в Twitter, что обыски в штабе завершены и все сотрудники фонда на свободе.

Ранее Молоканова рассказала, что силовики задержали восемь человек после обысков в штабе ФБК. Она отмечала, что их доставили в отдел полиции по Мещанскому району столицы.

5 сентября обыски прошли в московском штабе Навального, в офисе ФБК и в студии канала «Навальный Live». Обыски у сотрудников фонда уже проходили 8 августа.