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Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что обсудил идею о назначении Помпео с самим госсекретарем, который предпочел, чтобы «с ним там был кто-нибудь еще». Американский лидер добавил, что рассматривает 15 кандидатур на пост советника по нацбезопасности, решение может быть принято на следующей неделе.

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«Многие хотят эту работу. Это потрясающая работа», — отметил президент.

По данным CNN, ранее администрация Белого дома рассматривала возможность назначить Помпео советником президента по нацбезопасности, не лишая его поста госсекретаря. В последний раз две этих должности совмещал Генри Киссинджер, возглавивший Госдеп в 1973 году и сохранявший за собой оба поста на протяжении двух лет.

10 сентября президент США сообщил об отставке Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности, который он занимал с апреля 2018 года. По словам президента, причиной стало несогласие со многими из его предложений. Должность временно занял заместитель Болтона Чарльз Капперман. По данным CNN, в числе кандидатов на пост — спецпредставители США по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах.

Теги: Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон
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