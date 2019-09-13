Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что обсудил идею о назначении Помпео с самим госсекретарем, который предпочел, чтобы «с ним там был кто-нибудь еще». Американский лидер добавил, что рассматривает 15 кандидатур на пост советника по нацбезопасности, решение может быть принято на следующей неделе.

«Многие хотят эту работу. Это потрясающая работа», — отметил президент.

По данным CNN, ранее администрация Белого дома рассматривала возможность назначить Помпео советником президента по нацбезопасности, не лишая его поста госсекретаря. В последний раз две этих должности совмещал Генри Киссинджер, возглавивший Госдеп в 1973 году и сохранявший за собой оба поста на протяжении двух лет.