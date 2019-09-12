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CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона
При этом Помпео не потеряет пост госсекретаря. Ранее только один человек в истории совмещал должность главы Госдепа и советника президента по нацбезопасности
Майк Помпео (слева) и Джон Болтон (Фото: Susan Walsh /AP)

В администрации президента США обсуждают возможность назначить госсекретаря Майка Помпео советником главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В случае такого назначения Помпео не лишится должности госсекретаря и будет занимать сразу два поста. Неизвестно, насколько серьезно президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность, говорит источник телеканала. По его данным, Помпео лично предложил главе государства несколько кандидатур на должность советника.

На какое-то время Помпео фактически будет главным советником Трампа по внешней политике и президент этим доволен, говорит собеседник CNN.

В последний раз должности госсекретаря и советника по нацбезопасности совмещал Генри Киссинджер, он возглавил Госдеп в 1973 году и сохранял за собой оба поста на протяжение двух лет.

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Президент США объявил о том, что Болтон ушел в отставку 10 сентября. Трамп заявил, что был не согласен со многими решениями своего советника, как и другие люди в администрации, но поблагодарил Болтона за службу. Позже Трамп заявил, что Болтон не ладил с важными сотрудниками администрации и за время своей работы допустил несколько ошибок, в том числе оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовав сдать все ядерное оружие и упомянув «ливийскую модель». Кроме того, президент считает «неверной» позицию Болтона по Венесуэле.

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По данным источников Bloomberg, президент решил уволить Болтона после совещания в Овальном кабинете, где обсуждались санкции против Ирана. Трамп, в преддверие возможных переговоров с президентом Хасаном Роухани, обсуждал возможность смягчения ограничений, но Болтон выступил против.

Имя нового советника Трамп обещал назвать на следующей неделе. По словам президента, он рассматривает пять кандидатур.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джон Болтон, Майк Помпео
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