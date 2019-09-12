CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона

При этом Помпео не потеряет пост госсекретаря. Ранее только один человек в истории совмещал должность главы Госдепа и советника президента по нацбезопасности

Майк Помпео (слева) и Джон Болтон (Фото: Susan Walsh /AP)

В администрации президента США обсуждают возможность назначить госсекретаря Майка Помпео советником главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В случае такого назначения Помпео не лишится должности госсекретаря и будет занимать сразу два поста. Неизвестно, насколько серьезно президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность, говорит источник телеканала. По его данным, Помпео лично предложил главе государства несколько кандидатур на должность советника.

На какое-то время Помпео фактически будет главным советником Трампа по внешней политике и президент этим доволен, говорит собеседник CNN.

В последний раз должности госсекретаря и советника по нацбезопасности совмещал Генри Киссинджер, он возглавил Госдеп в 1973 году и сохранял за собой оба поста на протяжение двух лет.