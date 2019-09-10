Белый дом нашел замену Болтону

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Капперман. Ранее он работал в администрации Рональда Рейгана, а также занимал руководящие должности в Lockheed Martin и Boeing

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Капперман — заместитель Джона Болтона, который ранее подал в отставку с этой должности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Чарльзу Капперману 68 лет. Он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing. В 1980-х годах работал в администрации президента США Рональда Рейгана. С 2001 по 2010 годы был членом совета директоров американского Центра политики безопасности.

Заместителем Болтона Капперман стал в январе 2019 года. «Обширный опыт Чарли в сфере обороны, контроля над вооружениями и в аэрокосмической сфере поможет дальнейшему развитию повестки президента Трампа в области национальной безопасности», — говорил Болтон тогда и отмечал, что Капперман консультировал его более 30 лет. CNN также называет его «давним союзником» Болтона.

Об отставке Болтона Трамп написал в Twitter ранее во вторник, 10 сентября. По словам Трампа, он попросил Болтона сделать это из-за существующих разногласий с ним и другими сотрудниками администрации президента.