Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ Общество, 02:10 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 02:06 Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit Бизнес, 02:00 Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности Политика, 01:53 США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан» Политика, 01:30 В МИД России сообщили о планах вернуть из Ирака 30 российских детей Политика, 01:14 Каррера сообщил о приглашении Тотти в «Спартак» Спорт, 00:43 Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы Политика, 00:43 «Зенит» увеличил представительство в ведущей ассоциации футбольных клубов Спорт, 00:25 Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 мая Политика, 00:23 Администрацию Андрея Воробьева возглавит его представитель по «Ядрово» Политика, 00:01 В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Финансы, 00:01 Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Политика, 12 сен, 23:33 Трамп под давлением конгресса разблокировал военную помощь Украине Политика, 12 сен, 23:18
Политика ,  
0 
США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан»

США выделят около 4 млрд. долл. Багамским островам на оказание гуманитарной помощи населению и восстановление после урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте американского Агентства по международному развитию.

Таким образом, совокупный объем оказанной США финансовой помощи Багамам превысил 10 млн долл. По данным агентства, дополнительные средства пойдут на поддержку строительства временных укрытий, закупку медикаментов, воды и продовольствия, а также оказание психологической помощи пострадавшим от стихии. В настоящий момент на Багамах находятся более 100 сотрудников агентства.

Общество
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

В конце августа власти Багамских островов объявили об эвакуации в связи с приближавшимся ураганом «Дориан». В начале сентября достигший наивысшей пятой категории «Дориан» обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако архипелага. Скорость ветра достигала 298 км/ч, в результате урагана были разрушены или сильно повреждены 13 тыс. домов. Жертвами стихии стали более 40 человек. Власти ряда американских штатов объявили режим ЧС в связи с приближением «Дориана». 6 сентября ослабевший до первой категории ураган достиг побережья США в районе Северной Каролины.

Теги: США, ураган, Багамские острова
Материалы по теме
Ослабевший ураган «Дориан» достиг побережья США
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до второй категории
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter