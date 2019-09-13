США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан»

США выделят около 4 млрд. долл. Багамским островам на оказание гуманитарной помощи населению и восстановление после урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте американского Агентства по международному развитию.

Таким образом, совокупный объем оказанной США финансовой помощи Багамам превысил 10 млн долл. По данным агентства, дополнительные средства пойдут на поддержку строительства временных укрытий, закупку медикаментов, воды и продовольствия, а также оказание психологической помощи пострадавшим от стихии. В настоящий момент на Багамах находятся более 100 сотрудников агентства.

В конце августа власти Багамских островов объявили об эвакуации в связи с приближавшимся ураганом «Дориан». В начале сентября достигший наивысшей пятой категории «Дориан» обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако архипелага. Скорость ветра достигала 298 км/ч, в результате урагана были разрушены или сильно повреждены 13 тыс. домов. Жертвами стихии стали более 40 человек. Власти ряда американских штатов объявили режим ЧС в связи с приближением «Дориана». 6 сентября ослабевший до первой категории ураган достиг побережья США в районе Северной Каролины.