Le Figaro извинилась за ошибку с российским Киевом в сюжете про обмен

Le Figaro извинилась за ошибку с российским Киевом в сюжете про обмен

Французская газета Le Figaro, которая в сюжете на сайте подписала Киев как российский город, извинилась и исправила свою техническую ошибку. Об этом сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Заметили досадную, как нас заверили, техническую ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением принципов объективности в социальных сетях и СМИ», — написал он.

Ранее издание опубликовало видео с брифинга президента Украины Владимира Зеленского, который комментирует состоявшийся обмен заключенными с Россией. В ролике была указана геолокация: Киев, Россия. Позднее запись была удалена с сайта издания.

Россия и Украина провели обмен заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35». Украинцев, среди которых были в том числе режиссер Олег Сенцов и 25 моряков, задержанных Россией в Керченском проливе, в Борисполе встречал президент страны Владимир Зеленский.