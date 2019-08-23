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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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The Guardian в репортаже о фестивале «Таврида» назвала Крым российским

Британская ежедневная газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, где в подписи к одному из снимков Крым указан как российский регион.

Принадлежность Крыма России обозначена в подписи к снимку с 5-го фестиваля «Таврида — АРТ». На фотографии изображены поле и две скульптуры в форме слепков лица.

«Крым, Россия. Посетители 5-го Таврического фестиваля искусств возле города Судак», — говорится в подписи газеты.

В январе в Госдуме пожаловались на неверное отображение Крыма на картах Google. В компании пояснили, что при заходе в карты с российской территории Крым показывается как часть России, а из-за рубежа — как спорная территория. Политический подтекст некорректного отображения Крыма на картах в компании опровергли и в начале марта исправили ошибку.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, за присоединение проголосовали около 96,6% местных жителей. Украина и большинство государств — членов ООН не признали результаты референдума. Москва настаивает на добровольном и законном присоединении Крыма. Российские власти неоднократно заявляли, что для страны вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Теги: The Guardian, Крым
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