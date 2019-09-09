Le Figaro в видео с брифингом Зеленского назвала Киев российским городом

Французская газета Le Figaro в одном из размещенных видео подписала Киев как российский город. На ошибку обратил внимание и украинский телеканал «112».

Французское издание разместило на своем сайте видео с брифингом украинского президента Владимира Зеленского, который комментирует состоявшийся обмен заключенными с Россией. В левом верхнем углу ролика была указана геолокация — «Киев, Россия». Позднее видео было удалено с сайта издания: по ссылке, где он был размещен, теперь открывается главная страница сайта.

В августе британская ежедневная газета The Guardian опубликовала фотоподборку лучших снимков со всего мира, где в подписи к одному из кадров Крым был указан как российский регион.

Позднее подпись скорректировали: издание убрало из нее информацию о принадлежности полуострова и добавило упоминание о том, что в 2014 году полуостров был «аннексирован» Россией. Крымские власти в разговоре с РБК предположили, что такое решение издание могло принять под давлением, отметив, что «в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет».