Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце

Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.

По ее словам, полуторачасовую операцию провели в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии. «Я, когда Петра увидела в реанимации, он [уже] выглядел намного лучше», — сообщила РБК супруга артиста.

О том, что актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом миокарда, стало известно 24 августа. Через несколько дней врачи провели ему операцию и запланировали новую. Из больницы Мамонова выписали 2 сентября. Как сообщала супруга актера, операция должна была состояться через две с половиной недели после выписки.

Петр Мамонов — российский актер, поэт, музыкант, радиоведущий, основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Остров», «Царь», «Игла» и других.