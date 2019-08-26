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Walt Disney $160 (+19,62%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Актеру Мамонову сделали операцию

Российскому актеру и музыканту Петру Мамонову сделали операцию, врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом РБК сообщила супруга артиста Ольга.

«Сделали ему операцию. С точки зрения врачей его состояние — стабильное, с моей точки зрения — хорошее. Сейчас он в реанимации. Послал меня в магазин покушать купить, это очень хороший признак», — рассказала она.

Утром 26 августа актер сообщил, что чувствует себя лучше после пережитого инфаркта. По его словам, он был «не очень обширным». Тогда же его супруга говорила, что врачи думали о том, насколько обосновано проведение операции.

Общество
Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

В субботу, 24 августа, актера госпитализировали в кардиологическое отделение №15 московской Городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова с инфарктом миокарда. 25 августа Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии. Она подтвердила, что все ближайшие концерты Мамонова отменены до его выздоровления.

Петр Мамонов — российский актер, поэт, музыкант, основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Он известен по фильмам «Остров», «Царь», «Игла» и другим.

Теги: Петр Мамонов, операция, новости РБК
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