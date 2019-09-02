Актера Мамонова выписали из больницы

Российского актера и музыканта Петра Мамонова выписали из больницы, ему предстоит еще одна операция. Об этом сообщила РБК его супруга Ольга.

«У нас через две с половиной недели вторая операция, чувствует он себя неважно после инфаркта, ничего хорошего», — сказала она.

Петра Мамонова госпитализировали 24 августа в кардиологическое отделение №15 московской Городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова с инфарктом миокарда. 25 августа его супруга сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии. Мамонова подтвердила, что все ближайшие концерты музыканта отменены до его выздоровления. Через несколько дней он перенес первую операцию. Сам Мамонов сообщил, что чувствует себя лучше, а инфаркт, по его словам, был не очень обширным.



Петр Мамонов — российский актер, поэт, музыкант, радиоведущий, основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз» «Остров», «Царь», «Игла» и другим.