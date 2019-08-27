Актеру Мамонову назначили новую операцию после инфаркта

Актер Петр Мамонов, перенесший инфаркт, находится в стабильном состоянии, но через месяц ему предстоит еще одна операция. Об этом РБК рассказала его супруга Ольга.

«Его из реанимации сегодня утром перевели в реабилитационную палату. И запланировали еще одну операцию через 30 дней. У него был инфаркт миокарда, трое суток в реанимации пролежал, сделали операцию вчера. Врачи говорят, что на данный момент состояние стабильное, он в сознании, ест, но говорит плохо, мало», — рассказала РБК Ольга Мамонова.

О том, что у Петра Мамонова произошел инфаркт и он попал в реанимацию, стало известно 24 августа. Через несколько дней ему сделали первую операцию. Сам он говорил о своем состоянии, что «ничего страшного нет».

Петр Мамонов — российский актер, поэт, радиоведущий, музыкант, основатель группы «Звуки Му». Он известен по ролям в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и пр.