Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье. (Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС)

Российский актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом миокарда. Об этом сообщила РБК в субботу жена актера Ольга Мамонова.

«Ночью ему стало плохо, мы живем [далеко от Москвы] в деревне, я его в машину запихнула, привезла в Москву. Отсюда вызвала скорую, отвезли в Первую градскую больницу. Кардиологическое отделение № 15, инфаркт миокарда. Я сижу в коридоре, а он там, в реанимации», — сообщила жена Мамонова.

В связи с тяжелым состоянием музыканта все ближайшие концерты отменены. Об этом сообщается на странице Мамонова в Facebook.

Петр Мамонов — российский актер, поэт, радиоведущий, музыкант, основатель группы «Звуки Му». Мамонов известен по ролям в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и пр.