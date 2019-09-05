Скворцова связала 4-дневную рабочую неделю с наполненным внутренним миром

Глава Минздрава Вероника Скворцова во время выступления на Восточном экономическом форуме подтвердила, что идея о введении четырехдневной рабочей недели в России может быть оправдана, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать. В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — сказала она.

Минздрав, по ее словам, еще не анализировал возможность подобной реформы, поскольку не получал соответствующего поручения. Однако, напомнила Скворцова, уже сейчас есть множество людей, которые работают по свободному графику. «Не буду упреждать события, надо проанализировать. Причем для разных групп населения, как это может сказаться — и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека», — добавила она.

Впервые о возможности перехода экономики на четырехдневку летом прошлого года упомянул премьер-министр Дмитрий Медведев. В нынешнем августе он поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние такого графика на производительность труда и социальную сферу. Глава Минтруда Максим Топилин, комментируя инициативу, предупредил, что переход на этот график займет долгое время. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что главными условиями перехода на четырехдневную рабочую неделю являются высокие доходы населения и производительность труда.