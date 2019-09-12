Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов Финансы, 06:32 Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone Бизнес, 06:23 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 05:58 Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Политика, 05:51 Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище Политика, 05:37 CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона Политика, 05:27 Глава СПЧ предложил создать единый избирательный фонд для всех кандидатов Политика, 05:03 Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах Финансы, 04:45 На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку Общество, 04:39 Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина Общество, 04:05 Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди РБК и Infiniti, 03:47 Парламент Швейцарии одобрил отпуск по уходу за новорожденными для отцов Общество, 03:40 ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка Финансы, 03:39 Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет Общество, 03:09
Бизнес ,  
0 
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
На фоне презентации новой продукции капитализация Apple превысила $1 трлн 10 млрд. В августе 2018 года, когда компания стала самой дорогой в мире, этот показатель составлял $1,006 трлн
Apple AAPL $222,25 +3,85% Купить
Глава Apple Тим Кук (Фото: Tony Avelar / AP)

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.

К вечеру среды на закрытии торгов цена одну обыкновенную акцию Apple достигла почти $223,6 за штуку. Отмечается, что рост составил 3,18%.

10 сентября Apple представила три новые модели iPhone, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У первой модели есть две основные камеры, а Pro оснащен телеобъективом, обычной и ультраширокой камерами.

Технологии и медиа
Apple представила три новых iPhone

Помимо этого компания показала iPad седьмого поколения, объявила о создании новой модели часов Apple Watch 5, а также продемонстрировала работу игрового сервиса Apple Arcade. Глава компании Тим Кук рассказал, что с 1 ноября заработает новый видеосервис Apple TV+.

В середине августа Apple попала в тройку рейтинга компаний по уровню капитализации. Она заняла второе место. На первом оказалась Microsoft, а на третьем — Amazon. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), который составлял рейтинг, капитализация Apple к концу марта 2019 года составляла $896 млрд.

Фотогалерея 
iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея

При этом в начале августа 2018 года Apple стала самой дорогой компанией мира. Тогда ее капитализация также превысила $1 трлн и составила $1,006 трлн.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Apple, капитализация, NASDAQ
Материалы по теме
Apple представила три новых iPhone
Технологии и медиа
Apple представила новые часы и назвала сроки запуска своего видеосервиса
Технологии и медиа
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter