Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

На фоне презентации новой продукции капитализация Apple превысила $1 трлн 10 млрд. В августе 2018 года, когда компания стала самой дорогой в мире, этот показатель составлял $1,006 трлн

Глава Apple Тим Кук (Фото: Tony Avelar / AP)

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.

К вечеру среды на закрытии торгов цена одну обыкновенную акцию Apple достигла почти $223,6 за штуку. Отмечается, что рост составил 3,18%.

10 сентября Apple представила три новые модели iPhone, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У первой модели есть две основные камеры, а Pro оснащен телеобъективом, обычной и ультраширокой камерами.

Помимо этого компания показала iPad седьмого поколения, объявила о создании новой модели часов Apple Watch 5, а также продемонстрировала работу игрового сервиса Apple Arcade. Глава компании Тим Кук рассказал, что с 1 ноября заработает новый видеосервис Apple TV+.