Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн

В ходе состоявшихся накануне торгов на NASDAQ компания «не дотянула» до отметки $1 трлн порядка $10 млрд. Рост котировок происходит на фоне хорошей квартальной отчетности корпорации

Фото: Анна Сергеева для РБК

Рыночная капитализация Apple превысила $1 трлн, она составила $1,006 трлн, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Акции Apple в ходе торгов в четверг достигли отметки $207,05.

Накануне акции Apple на фоне отчета компании о росте прибыли и выручки в третьем квартале 2018 финансового года подорожали более чем на 5%. На момент закрытия биржи акции американской корпорации торговались на уровне $201,5 за бумагу, капитализация компании при этом составила $990,4 млрд.

В минувшем третьем квартале выручка Apple превысила $53,25 млрд. Это на 17% больше аналогичного показателя годом ранее ($45,4 млрд). Чистая прибыль при этом составила более $11,5 млрд (рост на 32% с $8,7 млрд). Цифры, о которых 31 июля отчиталась американская компания, превзошли ожидания аналитиков: они, в частности, прогнозировали рост выручки на 15%.​

Самый значительный рост продаж продукции компании произошел на американском рынке, где выручка Apple прибавила 20% в годовом выражении и составила почти половину от общего объема. Вторым драйвером стал рынок «большого Китая» (с учетом КНР, Гонконга, Макао и Тайваня): рост на 19%, до $9,5 млрд.

Отчет исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners (.pdf) показал, что на долю последних трех смартфонов в линейке Apple — iPhone X, 8 и 8 Plus — пришлось 54% всех продаж iPhone в третьем квартале в США. Самой популярной у покупателей в Северной Америке стала модель iPhone 8: она обеспечила 24% от общего числа продаж смартфонов Apple.