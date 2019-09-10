Технологии и медиа , 10 сен, 23:35
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iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея
Apple 10 сентября представила свои новинки. Новый флагман компании iPhone 11, «умные» часы пятой серии и другие новинки — в фотогалерее РБК
Тим Кук
Глава Apple Тим Кук начал презентацию с новостей про сервисы: объявил о запуске с 19 сентября игрового сервиса Apple Arcade, а с 1 ноября видеосервиса Apple TV+.
Сервис Apple Arcade был анонсирован в марте 2019 года. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые можно будет запускать даже тогда, когда нет подключения к интернету.
Подписчики Apple TV+ получат доступ к фильмам, сериалам, документальному кино и другому контенту, созданному специально для этого сервиса. Стоимость подписки в России составит 199 руб. в месяц.
Новые Apple Watch 5 обладают экраном, который постоянно находится в активном состоянии — пользователю не нужно нажимать на него, чтобы посмотреть время. Батарея будет держать заряд в течение всего дня, заверил производитель.
Apple представила новую модель iPad седьмого поколения с поддержкой стилуса Apple Pencil и клавиатуры. В новом устройстве установлена операционная система iPadOS, специально разработанная для планшетов. Она позволяет выполнять несколько задач одновременно.
Продажи новой модели Apple Watch в России стартуют 20 сентября. Предзаказ на устройства откроется 18 сентября. Стоимость «умных» часов пятой серии составит от 15,99 тыс. руб.
Apple объявила о запуске исследования о влиянии шума на человека, которое будет проводить с помощью данных, собранных с Apple Watch. Часы будут оповещать пользователя, если вокруг слишком шумно.
Основную ставку Apple делает на iPhone 11. Модель имеет дисплей 6,1 дюймов, оснащена двумя основными камерами и одной фронтальной. Смартфон представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом.
В отличие от других моделей iPhone 11 может находиться под водой до 2,5 часов.
У моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max три основных камеры — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Кроме того, в них появились усовершенствованные функции редактирования видео.
iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max доступны в четырех расцветках, в том числе в новом тёмно-зелёном цвете.
Новые модели iPhone начнут продаваться в России с 20 сентября. Стоимость iPhone 11 составит от 59,99 тыс. руб., моделей Pro — от 89,99 тыс. руб.