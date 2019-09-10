iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея

Apple 10 сентября представила свои новинки. Новый флагман компании iPhone 11, «умные» часы пятой серии и другие новинки — в фотогалерее РБК

Глава Apple Тим Кук начал презентацию с новостей про сервисы: объявил о запуске с 19 сентября игрового сервиса Apple Arcade, а с 1 ноября видеосервиса Apple TV+.

Сервис Apple Arcade был анонсирован в марте 2019 года. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые можно будет запускать даже тогда, когда нет подключения к интернету.

Подписчики Apple TV+ получат доступ к фильмам, сериалам, документальному кино и другому контенту, созданному специально для этого сервиса. Стоимость подписки в России составит 199 руб. в месяц.

Новые Apple Watch 5 обладают экраном, который постоянно находится в активном состоянии — пользователю не нужно нажимать на него, чтобы посмотреть время. Батарея будет держать заряд в течение всего дня, заверил производитель.

Apple представила новую модель iPad седьмого поколения с поддержкой стилуса Apple Pencil и клавиатуры. В новом устройстве установлена операционная система iPadOS, специально разработанная для планшетов. Она позволяет выполнять несколько задач одновременно.

Продажи новой модели Apple Watch в России стартуют 20 сентября. Предзаказ на устройства откроется 18 сентября. Стоимость «умных» часов пятой серии составит от 15,99 тыс. руб.

Apple объявила о запуске исследования о влиянии шума на человека, которое будет проводить с помощью данных, собранных с Apple Watch. Часы будут оповещать пользователя, если вокруг слишком шумно.

Основную ставку Apple делает на iPhone 11. Модель имеет дисплей 6,1 дюймов, оснащена двумя основными камерами и одной фронтальной. Смартфон представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом.

В отличие от других моделей iPhone 11 может находиться под водой до 2,5 часов.

У моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max три основных камеры — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Кроме того, в них появились усовершенствованные функции редактирования видео.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max доступны в четырех расцветках, в том числе в новом тёмно-зелёном цвете.