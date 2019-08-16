Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн

Доминируют технологический сектор и компании из США. В лидеры рейтинга вышла Microsoft, обогнав Apple и став самой дорогой публичной компанией

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Рыночная капитализация 100 ведущих корпораций за год (с апреля 2018 года по март 2019 года) составила рекордные $21 трлн, свидетельствуют данные рейтинга Global Top 100 companies, который ежегодно составляет PricewaterhouseCoopers (PwC).

В 2019 году рост капитализации крупнейших компаний мира составил 5%, это ниже темпов прироста в 2018 году (плюс 15%). Рост в основном произошел за счет американских компаний. Рыночная капитализация компаний из Китая и Европы, напротив снизилась, в то время как в 2018 году они демонстрировали рост.

В десятке крупнейших компаний по рыночной капитализации оказались в основном представители технологического сектора и онлайн-торговли. Тройка лидеров распределилась следующим образом