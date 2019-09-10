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Apple представила три новых iPhone
Apple представила три новых модели iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Компания делает ставку на более простую модель, поскольку потребители не готовы покупать дорогие смартфоны
Apple AAPL $216,5 +0,09% Купить
Фото: Stephen Lam / REUTERS

Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте.

Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также «ночным» режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру. В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съемки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе.

Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.

Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max — 6,5 дюйма.

iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

Обычный iPhone 11 поступит в продажу в России 20 сентября, его цена составит 59,99 тыс. руб., Pro — от 89,99 тыс. руб. Модель iPhone11 будет доступна с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Ранее TechCrunch указывал, что «основная» модель — iPhone 11 — будет стоить не более $1 тыс. (65,43 тыс. руб. по текущему курсу). Высокая стоимость флагманских устройств — главная причина снижения продаж на рынке смартфонов.

Как следует из данных аналитической компании Gartner, продажи смартфонов Apple во втором квартале этого года снизились на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 38,5 млн штук. Доля Apple на рынке сократилась до 10,5%. Тогда как доля рынка основных конкурентов во втором квартале росла: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%, у Xiaomi — до 9%. Пользователей iPhone становится все сложнее заставить покупать новые устройства, а компания пытается увеличивать выручку от сервисов, отмечал старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

В целом продажи смартфонов в мире во втором квартале снизились на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составили 368 млн устройств. При этом Гупта указывал, что спрос на устройства высокого ценового сегмента снижается быстрее, чем на смартфоны средней и низкой ценовой категории.

По данным крупного российского ретейлера, в первом полугодии 2019 года Apple занимала второе место по объему продаж смартфонов с долей 29,5%. На первом месте был Samsung с долей 29,5%, еще 18% пришлось на бренд Honor (принадлежит Huawei). При этом в штучном выражении Apple занимала 9,7% рынка, тогда как Samsung — 29%, а Honor — 23,5%.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2019 года всего в России было продано 13,5 млн смартфонов, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем этого рынка вырос на 12%, до 216 млрд руб. Средняя цена смартфона составила около 16 тыс. руб.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Apple, iPhone, Стив Джобс, новые смартфоны
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