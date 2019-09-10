Apple представила три новых iPhone

iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

Обычный iPhone 11 поступит в продажу в России 20 сентября, его цена составит 59,99 тыс. руб., Pro — от 89,99 тыс. руб. Модель iPhone11 будет доступна с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Ранее TechCrunch указывал, что «основная» модель — iPhone 11 — будет стоить не более $1 тыс. (65,43 тыс. руб. по текущему курсу). Высокая стоимость флагманских устройств — главная причина снижения продаж на рынке смартфонов.

Как следует из данных аналитической компании Gartner, продажи смартфонов Apple во втором квартале этого года снизились на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 38,5 млн штук. Доля Apple на рынке сократилась до 10,5%. Тогда как доля рынка основных конкурентов во втором квартале росла: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%, у Xiaomi — до 9%. Пользователей iPhone становится все сложнее заставить покупать новые устройства, а компания пытается увеличивать выручку от сервисов, отмечал старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

В целом продажи смартфонов в мире во втором квартале снизились на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составили 368 млн устройств. При этом Гупта указывал, что спрос на устройства высокого ценового сегмента снижается быстрее, чем на смартфоны средней и низкой ценовой категории.

По данным крупного российского ретейлера, в первом полугодии 2019 года Apple занимала второе место по объему продаж смартфонов с долей 29,5%. На первом месте был Samsung с долей 29,5%, еще 18% пришлось на бренд Honor (принадлежит Huawei). При этом в штучном выражении Apple занимала 9,7% рынка, тогда как Samsung — 29%, а Honor — 23,5%.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2019 года всего в России было продано 13,5 млн смартфонов, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем этого рынка вырос на 12%, до 216 млрд руб. Средняя цена смартфона составила около 16 тыс. руб.