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Политика ,  
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Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище

Президент США Дональд Трамп назвал большой победой разрешение Верховным судом ограничивать предоставление убежища иностранцам. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Большая победа Верховного суда Соединенных Штатов в ограничении предоставления убежища!», — сказал он.

Суд отменил запрет, который препятствовал введению новых ограничений. Он касался документа, по которому США могут отказать в убежище любому иностранцу, направляющемуся в страну через другие государства и не запрашивающему защиты.

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Теперь жители, например, Гондураса и Сальвадора сперва должны обращаться за убежищем в Мексику и Гватемалу, а в случае их отказа — уже в США.

В середине июня Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов, незаконно прибывших на территорию Соединенных Штатов. «Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — заявлял он.

В конце августа американский лидер рассказал, что его администрация изучает вопрос отмены автоматического предоставления гражданства США при рождении в этой стране, даже если родители не являются американскими гражданами. Трамп назвал подобную ситуацию «откровенно смешной».

Теги: Дональд Трамп, убежище, мигранты
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