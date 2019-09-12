Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище

Президент США Дональд Трамп назвал большой победой разрешение Верховным судом ограничивать предоставление убежища иностранцам. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Большая победа Верховного суда Соединенных Штатов в ограничении предоставления убежища!», — сказал он.

Суд отменил запрет, который препятствовал введению новых ограничений. Он касался документа, по которому США могут отказать в убежище любому иностранцу, направляющемуся в страну через другие государства и не запрашивающему защиты.

Теперь жители, например, Гондураса и Сальвадора сперва должны обращаться за убежищем в Мексику и Гватемалу, а в случае их отказа — уже в США.