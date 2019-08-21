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Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США

Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства. Об этом журналистам сообщил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы очень серьезно рассматриваем вопрос о предоставлении гражданства по праву рождения, когда ребенок появляется на территории США. Вы пересекаете границу, рожаете ребенка — и поздравляю, теперь этот ребенок является гражданином США. Это откровенно смешно», — сказал президент.

Политика
Трамп решил отменить гражданство по рождению

Это не первый раз, когда Трамп заявляет о возможности отмены автоматического предоставления гражданства всем родившимся на территории США. В октябре 2018 года в телепрограмме Axios на канале HBO президент сообщил, что хочет отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства.

Такую возможность мигрантам гарантирует 14-я поправка к Конституции США. Однако, по словам Трампа, чтобы она перестала действовать, не нужно будет менять закон — достаточно указа президента. Тогда он также заявил, что обсудил вопрос со своими советниками, сообщив, что это решение прорабатывается. «Это произойдет», — заверил тогда Трамп.

В августе Белый дом также обнародовал новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз в США. Такая мера касается заявлений на временные или постоянные визы для граждан: они могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства.

Теги: Дональд Трамп, гражданство США
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Трамп решил отменить гражданство по рождению
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