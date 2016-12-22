ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,22 65,27 EUR Нал. 75,27 74,24 USD Бирж. 65,65 -0,20 EUR Бирж. 74,70 -0,19 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6360,30 -3,90 IMOEX 2291,85 -1,09% RTSI 1099,77 -1,15% Brent 75,59 -2,58% DJIA 24471,20 +0,11% Nasdaq 7051,45 -0,05%
Трамп решил отменить гражданство по рождению
Лента новостей
После Меркель: какие проблемы придется решать ее политическим наследникам 16:33, Мнение При пожаре в московской гостинице «Останкино» пострадали четыре человека 16:26, Общество «Инвитро» стала лидером в рейтинге частных медицинских компаний​ 16:25, Инновации ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб. 16:25, Финансы В Дании заявили о задержании возможного киллера из иранских спецслужб 16:01, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:59, РБК и Билайн Правительственная комиссия одобрила переименование Внешэкономбанка 15:50, Экономика Ниже некуда: Bitcoin продолжает устанавливать новые минимумы 15:50, Крипто Медведев сделал участки трассы М-11 платными почти на 92 года 15:49, Общество YouTube и «ВКонтакте» заблокировали клип на песню Oxxxymiron 15:44, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 15:23, РБК и Cordiant В «Другой России» рассказали о прекращении дела против активистки 15:22, Общество Независимые АЗС в регионах заявили о дефиците дизельного топлива 15:22, Бизнес КС Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней 15:20, Политика Разгромная победа «Барселоны» и отставка Карреры: главные спортивные события 15:18, Спорт Мутко ответил на вопрос о мусорных тарифах словами «страшно называть» 15:18, Общество Крупный пожар произошел на предприятии «Роснефти» под Нижневартовском 15:18, Общество Росавиация перенесла сроки запуска третьей полосы Шереметьево 15:11, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 15:05, РБК и FW Raiffeisen Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечней 14:49, Общество Трамп решил отменить гражданство по рождению 14:47, Политика В Москве произошел пожар в гостинице «Останкино» 14:44, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 14:39, РБК и Volkswagen Россия заблокировала создание арбитража по спору с ЕС из-за свинины 14:34, Политика В Приднестровье признали действительными советские паспорта 14:31, Политика Факультет будущего: где учиться блокчейну 14:29, Крипто Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов 14:16, Политика Фигурант дела об откатах во ФСИН рассказала о подарках банкиру Ананьеву 14:15, Общество
Трамп решил отменить гражданство по рождению
Политика, 14:47
0
Трамп решил отменить гражданство по рождению
Дональд Трамп хочет отменить порядок, при котором США автоматически предоставляют гражданство рожденным на территории страны детям. Трамп считает, что эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который отменит автоматическое принятие в американское гражданство родившихся на территории США детей нелегалов или неграждан. Об этом он заявил в интервью ​Axios.

«Мы — единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно, и это должно закончиться», — сказал Трамп. По его словам, администрация работает над подготовкой указа на эту тему.

Трамп пояснил, что, по мнению его советников, для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории Америки детям не нужно вносить никаких поправок в Конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Она не нужна», — заявил Трамп. По его словам, достаточно президентского указа.

14-я поправка к Конституции США гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Однако издание приводит оценки представителей правого политического спектра, в том числе юристов, которые считают, что 14-я поправка касается детей, рожденных от граждан США и не распространяется на детей неграждан или незаконных мигрантов. Ученый-конституционалист Джон Истман заявил изданию, что эта статья Конституции США неправильно применялась несколько десятков лет. Он считает, что «подчинение юрисдикции США» распространяется только на держателей грин-карт и граждан. Он также добавил, что до 1960-х годов эта статья никогда не применялась в отношении детей неграждан или людей без документов.

Майкл Антон, бывший сотрудник администрации Трампа, заявил, что президент мог бы через исполнительный приказ «указать федеральным агентствам, что дети неграждан не являются гражданами».

Другие собеседники издания указывают, что судьба указа Трампа, если он выйдет в максимально жестком варианте, наверняка будет решаться в судах.

Ранее в начале октября сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру на пост судьи Верховного суда — Бретт Кавано стал вторым членом Верховного суда, утвержденным за время президентства Трампа. Утверждение Кавано девятым судьей Верховного суда важно для республиканцев, так как именно Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие.

В Верховном суде Кавано сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был назначен при Рональде Рейгане в 1988 году и подал в отставку в июне 2018-го. Судьи избираются на пожизненный срок и могут уйти по собственному желанию.

Обещание ужесточить миграционную политику, перекрыть поток нелегальных мигрантов и отменить «цепную миграцию» было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Он также обещал усилить охрану сухопутной границы и построить стену на границе с Мексикой.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Дети , гражданство
Главное
Независимые АЗС в регионах заявили о дефиците дизельного топлива Бизнес
Материалы по теме
Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу» Политика
Трамп ответил на слова Клинтон о выдвижении в президенты США в 2020 году Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter