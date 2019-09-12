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Политика ,  
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Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Речь идет об ограничении, согласно которому, мигранты, идущие в США через третьи страны, должны сперва попросить об убежище эти государства и получить отказ, а только потом обращаться к Штатам

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Таким образом Верховный суд отменил запрет, наложенный нижестоящими инстанциями, которые препятствовали введению новых ограничений. Речь идет о документе, согласно которому США могут отказать в убежище любому, кто направляется в Штаты через другие страны и не просит у них защиты.

Генеральный солиситор США Ноэль Франциско, представляющий администрацию, заявил, что новое правило необходимо для решения проблемы «беспрецедентного роста числа иностранцев, незаконно въезжающих в страну через южную границу и, в случае задержания, ходатайствующих о предоставлении убежища». Он пояснил, что таким образом они остаются в США на время рассмотрения их заявления, пишет The New York Times.

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«Правило отсеивает лиц, ищущих убежища, которые отказались просить защиты при первой возможности», — сказал Франциско. Таким образом жители Гондураса и Сальвадора должны сперва попросить убежища в Гватемале или Мексике и получить отказ, прежде чем обращаться в США.

Президент США назвал решение Верховного суда «большой победой».

Трамп ужесточил правила предоставления убежища в прошлом году, однако его решение заблокировалокружной судья Сан-Франциско Джон Тигар. Он указал, что конгресс разрешил иммигрантам просить об убежище вне зависимости от того, как они въехали в страну, а президент, каким бы ни был его авторитет, не может переписывать иммиграционные законы «чтобы навязать условие, которое конгресс категорически запретил».

Автор: Константин Нагаев
Теги: верховный суд
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