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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Трамп анонсировал высылку из страны миллионов мигрантов
Президент США пообещал выслать всех незаконно прибывших на территорию страны мигрантов так же быстро, как они туда попали
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) на следующей неделе приступит к депортации миллионов мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов, которые нашли пути незаконного проникновения на территорию США. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — предупредил американский лидер.

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Трамп обратил внимание на Мексику, которая использует строгие миграционные законы и благодаря им делает «очень хорошую работу, чтобы останавливать людей задолго до того, как они доберутся до нашей южной границы». Он также отметил вклад Гватемалы, намеревающейся подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение мигрантами убежища в стране их первого въезда.

Помимо этого президент США выступил с критикой в адрес демократов в американском конгрессе и призвал их проголосовать за миграционную реформу в стране. «Если это произойдет [одобрение реформы], пограничный кризис скоро завершится!» — заключил глава государства.

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Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок

Если раньше Трамп активно критиковал соседнюю Мексику за ее миграционную политику и угрожал введением пошлин в размере 5%, то теперь в начале июня сообщил, что страна согласилась усилить безопасность на границе, из-за чего Вашингтон пошел на уступки.

В целом ситуацию с мигрантами Трамп неоднократно называл гуманитарным кризисом. Он предлагает построить на южных границах США стену, которая бы отгородила страну от Мексики. Конгресс эту инициативу не поддерживает. В прошлом году спор о финансировании строительства стены привел к самой продолжительной приостановке работы правительства в истории США.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, президент США
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