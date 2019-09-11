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Промсвязьбанк подал иск против Technoserv Distribution почти на ₽3,4 млрд

Промсвязьбанк (ПСБ) подал в суд на кипрскую компанию Technoserv Distribution. Сумма исковых требований составляет почти 3,4 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы 10 сентября. Подробности дела не приводятся. РБК направил запрос в ПСБ.

Бизнес
«Техносерв» подтвердил следственные действия в офисах компании

ИТ-компанией «Техносерв» владел бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Анальев на паритетной основе с его братом Дмитрием. После санации ПСБ бизнес разделили между братьями. Однако в июне 2018 года 40% компании приобрела группа ВТБ. Впоследствии прежний менеджмент отстранили от управления «Техносервом».

В середине июня в офисах ИТ-компании прошли обыски, связанные с деятельностью Алексея Ананьева. В пресс-службе группы ВТБ сообщали, что «грубые ошибки» предыдущего руководства «довели компанию до нынешнего состояния».

Общество
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

При этом представитель группы «Техносерв» рассказал «Ведомостям», что сейчас компания не связана с Technoserv Distribution. Издание отмечает со ссылкой на кипрский реестр, что она полностью принадлежит голландской Technoserv B.V., которой до 2016 года владела компания «Техносерв АС» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

В начале сентября против братьев Ананьевых возбудили уголовное дело о растрате (ст. 160 УК) и отмывании денег (ст. 174.1 УК). Общий ущерб оценивается более чем в 66 млрд руб. и $575 млн. Суд заочно арестовал бывших совладельцев ПСБ. Помимо этого арбитраж рассматривает несколько других исков против Ананьевых. Сумма требований одного из них составляет 282 млрд руб.

Теги: Промсвязьбанк, иск, Арбитражный суд Москвы
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