Промсвязьбанк подал иск против Technoserv Distribution почти на ₽3,4 млрд

Промсвязьбанк подал иск против Technoserv Distribution почти на ₽3,4 млрд

Промсвязьбанк (ПСБ) подал в суд на кипрскую компанию Technoserv Distribution. Сумма исковых требований составляет почти 3,4 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы 10 сентября. Подробности дела не приводятся. РБК направил запрос в ПСБ.

ИТ-компанией «Техносерв» владел бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Анальев на паритетной основе с его братом Дмитрием. После санации ПСБ бизнес разделили между братьями. Однако в июне 2018 года 40% компании приобрела группа ВТБ. Впоследствии прежний менеджмент отстранили от управления «Техносервом».

В середине июня в офисах ИТ-компании прошли обыски, связанные с деятельностью Алексея Ананьева. В пресс-службе группы ВТБ сообщали, что «грубые ошибки» предыдущего руководства «довели компанию до нынешнего состояния».