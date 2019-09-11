Медведев заявил о разработке правовой базы для назначения обезболивающих

Правовая база, которая позволит российским врачам без страха выписывать обезболивающие препараты, сейчас разрабатывается, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия 24».

По его словам, врачи опасаются выписывать обезболивающие препараты, так как потом могут столкнуться как минимум с бюрократическими проблемами. «Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям. И тогда этой проблемы не будет. Такая правовая рамка в настоящий момент создается» — сказал премьер-министр.

Он отметил, что этот вопрос касается как паллиативной помощи, так и обезболивания в целом.

В феврале Госдума одобрила законопроект об оказании нуждающимся паллиативной помощи, который закрепил право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами. В июле вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Минздраву об упрощении выписки наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому.