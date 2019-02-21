Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Документ предполагает, что каждый человек имеет право на обезболивание сильнодействующими и наркотическими препаратами. Регулярно выделять деньги на такую помощь ранее пообещал Владимир Путин

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Нижняя палата парламента одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о паллиативной помощи. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Госдумы. Реализацию этой меры депутаты пообещали «держать на парламентском контроле».

Скорее завершить работу над законопроектом «в целом» накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил президент России Владимир Путин. В январе во время посещения хосписа в Санкт-Петербурге он пообещал регулярно выделять средства на оказание такой помощи из бюджета.

Принятая Госдумой норма предполагает, что каждый человек имеет право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами. Предполагается, что подобная помощь будет оказываться для «улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, облегчения боли и других тяжелых проявлений заболевания». Получить ее можно будет «как в амбулаторных условиях, в том числе на дому и в условиях дневного стационара, так и в стационарных условиях».

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