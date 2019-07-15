Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому

Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена. Соответствующее поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова, в правительстве она курирует вопросы социальной политики. О ее поручении ведомству со ссылкой на соответствующий документ пишет «РИА Новости».

Изменения должны быть внесены в приказ от 2012 года, который регулирует «изготовление, распределение, регистрацию, учет и хранение» наркотических и психотропных веществ, назначаемых пациентам врачами. Как именно эта процедура должна быть упрощена, агентство не поясняет.

Сроков выполнения этого поручения также не приводится, однако агентство замечает, что помимо этого, Минздраву в соответствии с заданием Голиковой, предстоит проработать методические рекомендации, которые помогут определять потребности пациентов в наркотических средствах в зависимости от их реальных нужд, а не по количеству коек.

Также министерству необходимо будет направить в регионы разъяснения относительно порядка перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в медицинские организации и аптеки.