В МИДе скептически отнеслись к отставке Болтона

В МИДе скептически отнеслись к отставке Болтона

Москва не рассчитывает на улучшение российско-американских отношений после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды никакой стабилизации не происходит», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Москва будет оценивать исключительно действия Вашингтона в российском сегменте внешней политики США, а не заявления в пользу укрепления двусторонних отношений или кадровые решения.

Замглавы МИДа отметил, что на данный момент российская сторона не видит конкретных ответных шагов с американской стороны для нормализации отношений.