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EQT $4,5 (-62,12%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
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Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом США отставку Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это внутреннее дело США, мы в это не вмешиваемся», — заявил представитель Кремля. Он не стал отвечать на вопрос, как отставка Болтона может повлиять на судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), напомнив, что позиция России по этому вопросу давно известна.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что попросил своего советника по нацбезопасности подать в отставку из-за существующих между ними разногласий. Американский лидер поблагодарил Болтона за его работу, добавив, что объявит имя его преемника на следующей неделе.

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New York Times отмечает, что отставка Болтона произошла на фоне начала переговоров с Северной Кореей и Ираном. Бывший советник по нацбезопасности был известен как сторонник проведения жесткой линии в отношениях с этими странами. Кроме того, по данным издания, президент США был разочарован в Болтоне из-за неудавшейся попытки сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Джон Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. В 2005–2006 годах он был постпредом США при ООН, с 2001 по 2005 год занимал пост заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями.

Теги: Дмитрий Песков, Джон Болтон, отставка
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