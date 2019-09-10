Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом США отставку Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это внутреннее дело США, мы в это не вмешиваемся», — заявил представитель Кремля. Он не стал отвечать на вопрос, как отставка Болтона может повлиять на судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), напомнив, что позиция России по этому вопросу давно известна.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что попросил своего советника по нацбезопасности подать в отставку из-за существующих между ними разногласий. Американский лидер поблагодарил Болтона за его работу, добавив, что объявит имя его преемника на следующей неделе.

New York Times отмечает, что отставка Болтона произошла на фоне начала переговоров с Северной Кореей и Ираном. Бывший советник по нацбезопасности был известен как сторонник проведения жесткой линии в отношениях с этими странами. Кроме того, по данным издания, президент США был разочарован в Болтоне из-за неудавшейся попытки сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.