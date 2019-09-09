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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Джон Болтон вслед за Дональдом Трампом назвал состоявшийся обмен заключенными важным событием и дал понять, что Вашингтон ожидает дальнейшего возвращения украинских заключенных на родину
Джон Болтон (Фото: Alex Brandon / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Свой комментарий Болтон оставил в ночь на понедельник на своей странице в Twitter.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал Болтон.

Политика
Зеленский назвал обмен заключенными с Россией сложным первым шагом

Комментарий Болтона последовал после того, как ранее н аэту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский президент в минувшую субботу назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Трамп также поздравил Москву и Киев с состоявшимся событием.

Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

В минувшую субботу Москва и Киев обменялись заключенными по формуле 35 на 35. Среди вернувшихся в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе Владимир Цемах. В Киев вернулись режиссер Олег Сенцов, моряки, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе и другие. 

Фотогалерея 
Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Обмен заключенными между странами ранее приветствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерреш, Совет Европы (СЕ).

Фотогалерея 
Встреча освобожденных Россией украинцев в Киеве. Фоторепортаж

 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Джон Болтон, обмен заключенными, США
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