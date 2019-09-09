Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом

Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом

Джон Болтон вслед за Дональдом Трампом назвал состоявшийся обмен заключенными важным событием и дал понять, что Вашингтон ожидает дальнейшего возвращения украинских заключенных на родину

Джон Болтон (Фото: Alex Brandon / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Свой комментарий Болтон оставил в ночь на понедельник на своей странице в Twitter.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал Болтон.

Комментарий Болтона последовал после того, как ранее н аэту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский президент в минувшую субботу назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Трамп также поздравил Москву и Киев с состоявшимся событием.