Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции

Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России. Об этом заявил посол в Анкаре Алексей Ерхов, передает «РИА Новости».

По его словам, еще не закончившийся туристический сезон оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. Так, с начала сезона погибли 88 человек, зафиксировано еще 40 случаев медицинской эвакуации.

«Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России», — пояснил Ерхов, добавив, что в прошлом году Турцию посетили около 6 млн россиян, а в этом «их должно быть, согласно прогнозам, больше».

За последнее время несколько случаев смерти россиян в Турции, в частности детей, стали резонансными. Так, 12-летняя девочка погибла после ныряния в бассейне одного из отелей в Бодруме. Похожая история произошла с пятилетней россиянкой, которая утонула в бассейне отеля в Аланье. Еще одна умерла после посещения турецкого аквапарка. Из-за острого аппендицита скончалась 16-летняя жительница Красноярска — ее поздно госпитализировали, из-за чего развился перитонит и девушку не удалось спасти.