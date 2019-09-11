Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Пожар произошел в 3:05 (21:05 мск) на стартовой площадке космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. решила отменить запуск, чтобы проверить возможные повреждения ракеты, передает газета «Майнити симбун». Беспилотный корабль Kounotori («Белый аист») должен был доставить на МКС около 5,3 т грузов, включая продукты питания и воду, а также оборудование, необходимое для проведения экспериментов.

Старт корабля с космодрома был запланирован на 6:33 (00:33 мск), новая дата еще не определена. В прошлом году пуск автоматического грузового корабля Kounotori7 прошел в штатном режиме.

В конце августа российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» на МКС. Изначально стыковка была запланирована на 24 августа, однако провести ее в этот день не удалось. По данным NASA, причиной стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки на борту МКС. Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что отказавшее оборудование было не российского производства. 7 сентября робот Федор вернулся на землю, успешно приземлившись в Казахстане.