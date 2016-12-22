Япония запустила ежегодный космический грузовик к МКС

Япония успешно запустила автоматический грузовой корабль «KOUNOTORI7» (HTV7), сообщает Аэрокосмическое агентство страны (JAXA).

Запуск прошел в штатном режиме, через 14 минут космический корабль отделился от ракеты-носителя. НА МКС корабль везет, кроме обычных грузов, согласно информации на сайте университета Сидзуока, два микроспутника Stars-me, соединенные между собой тросом длиной 10 м, которые продемонстрируют работу так называемого космического лифта.

Корабль KOUNOTORI7 разработан в конце 1990-х годов, впервые аппарат серии был запущен в 2009 году. KOUNOTORI7 способен шесть тонн полезной нагрузки. К МКС японские космические грузовики запускаются раз в год- предыдущий корабль отправился к станции в декабре 2016 года.