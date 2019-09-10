Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии

Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Раулю Хаджимбе поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», — сказано в поздравлении.

Путин отметил, что Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

Выборы президента Абхазии состоялись 25 августа. По итогам первого тура лидером выборов стал действующий президент республики Рауль Хаджимба с результатом 26,6%. В связи с тем что в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% от общего количества голосовавших, ЦИК республики назначила второй тур на 8 сентября. По его итогам Хаджимба одержал победу с результатом 47,38%. Его соперник, лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19% голосов. 10 сентября оппозиционер обратится в Верховный суд республики с требованием отменить итоги выборов.