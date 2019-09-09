ЦИК Абхазии признала победу действующего президента Хаджимбы на выборах

Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила итоги голосования во втором туре на выборах президента республики. Их победителем стал действующий президент страны Рауль Хаджимба, передает «Апсныпресс».

Глава Центризбиркома Тамаз Гогия признал выборы состоявшимися. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов избирателей. Его соперник, Алхас Квициниа получил 46,19% голосов. Как сообщило агентство «РИА Новости», Квициниа отказался признавать победу президента Абхазии.

25 августа в Абхазии прошел первый тур голосования. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Наилучший результат получил действующий президент Рауль Хаджимба. Его поддержали 24,83% избирателей.

Рауль Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014 года. Во время войны в Абхазии Хаджимба служил в военной разведке, в правительство страны он вошел во второй половине 1990-х. В 1999 году он возглавил Службу государственной безопасности республики, а в 2002 году — Министерство обороны.С 2003 по 2004 год был премьером. С 2004 года Хаджимба принимал участие во всех выборах президента страны, однако одержать победу и занять пост ему удалось лишь с четвертой попытки.