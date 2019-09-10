Лавров назвал слухами публикации об осведомителе ЦРУ в посольстве России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о работе предполагаемого секретного осведомителя США в российских властных структурах и в российском посольстве. Такое заявление глава российского МИД сделал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался. Слухи комментировать не хочу», — сказал министр.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы провели секретную спецоперацию. По информации канала, они вывезли из России своего тайного агента, который был одним из высокопоставленных чиновников в российском правительстве, а также работал в посольстве России в Вашингтоне.

Источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США сообщил, что речь идет о бывшем сотруднике посольства и аппарата правительства Олеге Смоленкове.

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