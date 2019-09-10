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В Приморье российские моряки спасли дрейфовавшего рыбака из КНДР

Российские моряки спасли иностранца у берегов Приморского края, который дрейфовал, зацепившись за кусок пенопласта. Об этом ТАСС сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ. «РИА Новости» добавляет, что спасенным оказался рыбак из Северной Кореи.

Моряки передали его пограничниками. «В ближайшее время после выполнения всех формальностей он будет возвращен на родину», — сказали ТАСС в погрануправлении.

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По данным «РИА Новости», с рыбаком все нормально. Представитель ведомства добавил, что, по словам моряков, он провел в воде около десяти часов. Отмечается, что россияне напоили корейца чаем.

«ОТВ-Прим» опубликовал видео спасения рыбака. На кадрах видно, как мужчина плывет на пенопласте. Моряки скинули ему спасательный круг, с помощью которого его вытащили на российское судно.

В начале сентября у берега крымского города Судак перевернулось прогулочное судно. На борту находились 13 пассажиров, 12 из которых удалось спасти. Спасатели начали поиски одного пропавшего.

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