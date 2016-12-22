В Охотском море три моряка пропали после крушения сухогруза

Сухогруз «Анатолий Крашенинников» потерпел крушение у западного побережья Камчатки, трое моряков пропали без вести, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
«По предварительной информации, на борту находились 13 человек, 10 из них спаслись на плоту, еще трое на текущий момент числятся пропавшими без вести», — рассказал зампред регионального правительства Сергей Хабаров. По его словам, к поиску моряков не могут привлечь авиацию из-за плохих погодных условий.
Информация о том, что судно затонуло в заливе Камбальский в Охотском море, поступила в пятницу, 9 ноября, около 18:00 по местному времени (9:00 мск). В правительстве региона рассказали, что на борту «Анатолия Крашенинникова» было 280 т груза, судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
Губернатор края Владимир Илюхин взял ситуацию с крушением судна под свой контроль, обстоятельства происшествия выясняются.