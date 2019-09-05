В Крыму перевернулся прогулочный катер

В нескольких сотнях метров от берега в районе Судака перевернулось прогулочное судно, на котором были 13 пассажиров. 12 из них спасли, поиски еще одного продолжаются. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«В 14:15 поступило сообщение о том, что в районе поселка Солнечная Долина на расстоянии 200 метров от берега терпит крушение катер, на борту которого, помимо членов экипажа, находятся 13 пассажиров. Плавсредство длиной 7 метров перевернулось в результате волнения моря. Волнение моря — два балла», — рассказал собеседник РБК в пресс-службе.

Представитель главка уточнил, что ведутся поиски одного пассажира, 12 пассажиров удалось спасти. «Почти сразу их подняли на борт, им оказана первичная медицинская помощь», — отметили в управлении.

Источник РБК в экстренных службах уточнил, что судно не было зарегистрировано в Госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

В начале июля прогулочное судно, на борту которого находились 55 человек, включая 15 детей, перевернулось возле поселка Джубга в Краснодарском крае. В результате два человека погибли. Как выяснило следствие, катер был перегружен почти в пять раз. Капитана катера арестовали, СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).