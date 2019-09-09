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Политика ,  
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Спецпредставитель Путина заявил об угрозе глобальной кибервойны

Человечество окажется на пороге глобальной кибервойны, если страны не смогут вовремя найти способ совместной борьбы с киберугрозами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Такое мнение он высказал, выступая на пленарном заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности. Трансляция ведется на официальном сайте ООН.

«Киберконфронтация только нарастает и, если мы общими усилиями не найдем действенные способы борьбы с этими угрозами, то до глобальной кибервойны будет рукой подать», — отметил Крутских (цитата по ТАСС).

По его словам, группа ООН по кибербезопасности соберется в феврале 2020 года для обсуждения доклада по угрозам в этой сфере. «Мы должны работать по проекту доклада, чем быстрее он будет представлен, тем выше шансы на успех», — добавил он.

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В начале июня New York Times писала, что США активизировали попытки внедриться в российские электросети, в том числе с помощью внедрения вредоносного кода. По данным издания, Вашингтон с 2012 года занимается разведкой в системе управления энергосистемой России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, отвечая на статью NYT, также заявил, что объекты критической инфраструктуры страны подвергаются кибератакам, в том числе со стороны США. По его словам, компетентные органы круглосуточно работают над защитой от таких атак.

В июле глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США находятся в состоянии кибервойны с Россией и Китаем. Он обвинил эти две страны в том, что они пытаются украсть американские технологии и повлиять на выборы в Соединенных Штатах. «Мы не можем позволить этому тренду сохраниться», — заявил Эспер.

Теги: кибервойна, ООН, Владимир Путин
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