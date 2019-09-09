Спецпредставитель Путина заявил об угрозе глобальной кибервойны

Человечество окажется на пороге глобальной кибервойны, если страны не смогут вовремя найти способ совместной борьбы с киберугрозами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Такое мнение он высказал, выступая на пленарном заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности. Трансляция ведется на официальном сайте ООН.

«Киберконфронтация только нарастает и, если мы общими усилиями не найдем действенные способы борьбы с этими угрозами, то до глобальной кибервойны будет рукой подать», — отметил Крутских (цитата по ТАСС).

По его словам, группа ООН по кибербезопасности соберется в феврале 2020 года для обсуждения доклада по угрозам в этой сфере. «Мы должны работать по проекту доклада, чем быстрее он будет представлен, тем выше шансы на успех», — добавил он.