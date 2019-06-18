Песков допустил обсуждение темы кибератак на встрече Путина и Трампа

Россия подвергается кибератакам, в том числе исходящим от США, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, вопрос американских кибератак может быть поднят в случае встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке. «Этого нельзя исключать», — уточнил Песков.

«Мы — я имею в виду финансовые организации, СМИ, госведомства и объекты критической инфраструктуры — на протяжении уже нескольких последних лет подвергаемся атакам из различных западных стран, включая США. Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности, от него неоднократно отказывались американские визави», — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия способна реагировать на кибератаки. «Ответ на эти атаки — это сохранение кибербезопасности. В данном случае компетентные органы работают круглосуточно над этим», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в ходе прошлогодней прямой линии президента также были совершены мощнейшие кибератаки, источники которых находились за рубежом.