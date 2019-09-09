Матвиенко предложила обсудить изменение муниципального фильтра

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила изменение организации системы подписей и их проверки, а также муниципального фильтра, передает ТАСС.

«Кое-что надо пообсуждать: как лучше организовать систему сбора подписей, в каком количестве, какова должна быть система проверки. Наверное, трудности есть. Давайте пообсуждаем, давайте пообсуждаем муниципальный фильтр и другие вопросы, на которые обратили внимание в ходе единого дня голосования», — сказала она.

Тем не менее, по словам Матвиенко, существующая избирательная система «не нуждается в радикальном реформировании и изменении».

Спикер Совфеда полагает необходимым сохранить некоторые ограничения для регистрации кандидатов, так как в случае отсутствия какого-либо фильтра может «зарегистрироваться и по 5 тыс. кандидатов», что станет «срывом выборной кампании».