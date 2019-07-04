Кабмин не поддержал законопроект о смягчении муниципального фильтра

Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о снижении порога на выборах глав российских субъектов до 5% подписей муниципальных депутатов. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в начале апреля депутаты от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев. По их мнению, действующий в настоящее время муниципальный фильтр «в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать».

В кабмине считают, что авторы инициативы недостаточно обосновали неэффективность существующего муниципального фильтра.

«Необходимо отметить, что предложения об изменении количественных критериев <...> целесообразно обосновывать конкретными данными правоприменительной практики, свидетельствующими о неэффективности действующего механизма, — говорится в заключении правительства. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в отзыве.

За изменение законодательства о муниципальном фильтре ранее неоднократно выступала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сейчас в зависимости от региона планка муниципального фильтра установлена на уровне от 5 до 10%